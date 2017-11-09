Британец побил мировой рекорд скорости на летающем костюме

Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг побил мировой рекорд скорости на летающем костюме собственной разработки.

На сайте Книги рекордов Гиннесса, сообщается, что смельчак с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, прежде чем упал в воду.

Падение не помешало рекорду — достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось пролететь более ста метров.

Его летающий костюм был оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры их работы, и легким экзоскелетом, распределяющим нагрузку.

Летом 2017 года французский пилот Бруно Веццоли смог пересечь пролив Ла-Манш на летающей машине, похожей на гибрид параплана и легкого вездехода — багги.

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