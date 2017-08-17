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    Общество

    МВД вводит видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права

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    По словам начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, МВД внедрит фото- и видеофиксацию процесса сдачи экзаменов на водительские права как в теоретической, так и в практической части.
    Водительские права в Украине
    Из открытых источников

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины намерено ввести фото- и видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права, заявил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото
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    "Следующий этап в части экзаменов — у нас будет внедрение фото- и видеофиксации процесса сдачи экзаменов как в теоретической, так и (что для нас более приоритетно) в практической части", — сообщил Криклий в эфире канала "112 Украина".

    Также он отметил, что в машинах будут установлены специальные видеорегистраторы.

    "Соответственно, решение экзаменатора можно будет оспорить. В таком случае будет созываться комиссия", — отметил Криклий.

    Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года так называемые "международные" водительские права перестанут действовать на территории Европейского Союза.

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