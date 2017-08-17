МВД вводит видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права

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КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины намерено ввести фото- и видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права, заявил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

"Следующий этап в части экзаменов — у нас будет внедрение фото- и видеофиксации процесса сдачи экзаменов как в теоретической, так и (что для нас более приоритетно) в практической части", — сообщил Криклий в эфире канала "112 Украина".

Также он отметил, что в машинах будут установлены специальные видеорегистраторы.

"Соответственно, решение экзаменатора можно будет оспорить. В таком случае будет созываться комиссия", — отметил Криклий.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года так называемые "международные" водительские права перестанут действовать на территории Европейского Союза.