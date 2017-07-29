МВД беспредела: ворочают миллионами, воруют миллионами

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Несколько лет назад СБУ попыталась провести операцию по выявлению коррупционных схем в МВД и даже установила негласную прослушку и видеозапись в кабинете заместителя главы МВД Авакова Сергея Чеботаря. Но в итоге получила по рукам, но успели часть отснятого материала слить в Интернет. Кадры на которых человек очень похожий на сына Авакова договаривается о поставках на миллионы тактических рюкзаков для МВД, а так же те, где хозяин кабинете учит человека похожего на тогдашнего главу УМВД в Киевской области Вадима Трояна, как собирать деньги с подчиненных. Уголовное дело по тактическим рюкзакам, а такой факт имел место быть, до сих пор мусолит Генпрокуратура. Чеботарь расстался с должностью под давлением общественности, но, как рассказывают, по-прежнему остался "серым кардиналом" ведомства – его ставленники рулят финансовыми делами в ведомстве. И сегодня, внутренняя безопасность, СБУ, и ГПУ отвлекает внимание украинцев от творящегося в высших кабинетах МВД задержаниями следователей, оперов, патрульных на копеечных взятках, но в верхах прокручиваются дела на миллионы. Хотя сегодня заявили, что дескать поймали крупную птицу из МВД на взятке в полтора миллиона гривен.

Если кто-то, кое-где, у нас порой…

То, что происходит сегодня в МВД, как высшее руководство пилит бюджет ведомства и через оффшоры перекачивает миллионы, в результате чего с каждым годом становятся все богаче и богаче, ни НАБУ, ни прокуратуру Луценко не интересует. Их взгляды больше направлены на рядовых сотрудников полиции. Но на днях ГПУ и СБУ откровенно удивили, взяли с поличным на вымогательстве более 1,5 миллионов гривен приближенных к окружению Авакова.

В Киеве 27 июля были задержаны на взятке заместитель руководителя одной из общественных организаций и гражданин Украины, которые в сговоре с помощником должностного лица Министра внутренних дел Украины требовали от представителя одного из предприятий денежные средства на общую сумму более 1,5 млн гривен, говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"Указанные лица с целью получения неправомерной выгоды с применением угроз представителю субъектов хозяйствования требовали и получили от него часть неправомерной выгоды в сумме 785 тыс. гривен. Деньги требовали от потерпевшего за решение вопроса о привлечении сотрудниками Национальной полиции Украины к уголовной ответственности работников Государственной фискальной службы одного из районов Киева, которые своими действиями создавали умышленные помехи в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием. А также за совершение физического и психологического давления на должностных лиц одного из обществ за возвращение денежных средств предприятию за поставку якобы некачественной продукции производственно-технического назначения", — сообщает ГПУ.

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Общественному деятелю и сотрудники министерства внутренних дел, кого именно ГПУ не сообщает, объявлено подозрение в совершении вымогательства и получении неправомерной выгоды. По сообщению некоторых СМИ, на взятке якобы попался замминистра, лучший друг Авакова — Вадим Троян. Но официального подтверждения этому пока нет. В МВД не комментируют. Оно и понятно, если это так, то это дело постараются побыстрее замять.

unn.com.ua Заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна поймали на валютной взятке.

Пакт о ненападении

Ждать от Генпрокуратуры грандиозных разоблачений не приходится. Вот и дело "рюкзаков Авакова-младшего", до сих пор болтается как бревно в проруби. И самого серого кардинала МВД, Сергея Чеботаря, так и не нашли за что привлечь к уголовной ответственности. Закрывают глаза и на все шалости других подчиненных Авакова.

Как рассказал один из сотрудников МВД на условиях анонимности, у руководителей ГПУ и МВД якобы есть компромат друг на друга, которым они, время от времени, шантажируют друг друга.

"Если капнуть даже на поверхности, то легко можно увидеть, что не только вернулись старые схемы обогащения верхушки МВД, но и появились новые. По-прежнему массу денег откатывают на тендерах, которые выигрывают нужные люди, как это было с закупкой новых полицейских автомобилей, которые можно было купить дешевле. По сей день колоссальные средства отмываются через Нацгвардию и с ее помощью. Те же закупки вооружения, оборудования и обмундирования. Там крутятся миллионные суммы. Так же продаются должности. МВД по прежнему "крышует" проституцию и полностью подмяло под себя рынок торговли наркотиками в стране. Свою долю имеют с поборов на линии соприкосновения, прикрывая контрабанду на неподконтрольную территорию. Серьезные средства поступают от пограничников, которым выделяют милларды на строительство "стены Яценюка", потому как госпогранслужба теперь подконтрольна Авакову. А еще некоторые преданные МВД подразделения замечают в помощи криминалу, в тех же рейдерских захватах", — рассказывает сотрудник МВД.

Где-то убудет, где-то прибудет

МВД очищается только на словах его руководства. Наоборот, оно прогнило и погрязло в коррупции.

В начале года в Киеве должностные лица управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета киевской полиции одного из полков особого назначения присвоили почти 10 млн гривен средств, предназначенных для выплат премий полицейским. Они ежемесячно присваивали половину выделенных на премирование личного состава денег. Пятерых злоумышленников, среди которых главный бухгалтер Главного управления Нацполиции, главный специалист отдела организации оплаты труда управления финобеспечения и бухучета ГУ НП в Киеве, ее отец – председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации аттестованных сотрудников столичного полка полиции особого назначения № 2, командир полка и его заместитель, были задержаны после того, как они разделили очередную часть чужих премиальных в сумме 240 тысяч гривен.

Что интересно, в кармане пальто главного бухгалтера Главного управления Национальной полиции в Киеве во время обысков нашли 102 тыс. гривен, в сейфе 23 тыс. гривен. В ее квартире нашли 104 тыс. гривен, в частном дом – 89 тыс. долларов, 1205 евро и 81 500 гривен. Деньги арестованы вместе с ее автомобилем Volkswagen Tuareg, телефоном iPhone 6, квартирой и домом.

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Теперь интересно одно, какие дела доживут до суда и будут ли другие задержания или и дальше верхушка МВД будет обдирать подчиненных до нитки, заниматься вымогательством и хищениями бюджетных средств.