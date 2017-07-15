Поездки в ЕС: украинцам придется получить новые водительские права

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. С 1 января 2018 года так называемые "международные" водительские права перестанут действовать на территории Европейского Союза. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на AUTO-Consulting.

При этом к ноябрю 2017 года должен завершиться процесс внедрения директив ЕС, касающихся водительских прав.

Как пояснил начальник главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, водителей из Украины с бессрочными удостоверениями уже сейчас иногда не пускают в страны ЕС, а с 1 января 2018 года так называемые "международные" права перестанут быть действительными в Евросоюзе.

Отмечается, что теперь для того, чтобы получить водительские права нового образца, не нужно будет заново сдавать ПДД. Необходимо будет всего лишь пройти медосмотр и подтвердить свое здоровье. Стоимость новых водительских удостоверений с чипом будут на несколько процентов дороже, чем нынешние права стоимостью 201 грн.

"Мы также предлагаем установить в удостоверениях микрочипы. Наши сервисные центры уже обеспечены всем необходимым оборудованием, это обезопасит людей от подделок", — заявил Криклий.

Новые права будут выдаваться максимум на 15 лет, а для их получения водители должны будут пройти обязательный медосмотр. Для водителей грузовиков этот срок сократится до 5 лет. Кроме того, медосмотр для водителей грузовиков и автобусов может быть более тщательным, чем для других. Также строгие правила прохождения медосмотра предусмотрен для водителей в возрасте от 50 лет — им придется проходить его каждые три или пять лет.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что почти сто тысяч украинских граждан смогли воспользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом.