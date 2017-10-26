Эксперт: в Украине нет альтернативы видеофиксации нарушений ПДД

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

После смертельного ДТП в Харькове Министерство внутренних дел заявило о намерении запустить систему видеофиксации. Арсен Аваков отметил, что ведомство подготовило законодательные предложения Верховной Рады и Кабмина по повышению безопасности дорожного движения. Ранее он заявлял, что этот вопрос должен быть решен до конца года.

Инициативу введения видеофиксации на дорогах прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы автоюрист юридической компании "Автоадвокат" Андрей Шимко.

Насколько система видеофиксации нарушений правил дорожного движения изменит ситуацию на дорогах страны?

— Безусловно, альтернативы этой системе никакой нет. Это абсолютно современный способ регулирования дорожного движения, чтобы водители не нарушали повально скоростной режим, проезд перекрестков, сигналы светофоров, полосы общественного транспорта и так далее. Поэтому это вполне актуально и, я думаю, своевременно.

Какие есть юридические проблемы, которые надо урегулировать? Что касается сегодняшнего дня, кроме нехватки средств на камеры, что мешало ввести видеофиксацию на дорогах?

— Конечно же, это огромное количество автомобилей, которые не управляются собственниками, а управляются другими лицами, например, пользователями. Либо лица, которые покупали машины по доверенности. Они, безусловно, эксплуатируют машину и возможно какое-то совершенное нарушение будет идентифицировано будто оно совершено собственником автомобиля.

И на сегодняшний день у нас законодательно не предусмотрено ответственности других лиц за действия, которые предпринимало какое-то третье лицо по отношению к этому. То есть, пользователь автомобиля, нарушая ПДД, должен нести именно тот человек, который нарушает, а не собственник автомобиля. Вот законодательные нюансы. И они должны урегулировать те законопроекты, о которых идет речь.

Несколько лет назад вводилась такая система, но тогда были просто бешеные валы обжалований в судах. Почему с этой не может быть так?

— Точно так же может случиться. И действительно, на сегодняшний день есть проблема, связанная со скоростью рассмотрения дел подобной категории в судах, потому что загрузка огромная, количество дел на одного судью, наверное, уже превышает все возможные какие-то там нормативы. И действительно, если ввести эту фотофиксацию и дать право на обжалование именно в порядке подачи административных исков, конечно же будут все суды завалены этими исками.

И как их рассматривать, как обеспечить своевременное рассмотрение всех обращений, потому что конечно же, скорее всего, какая-то часть будет оправдана, обжаловать какие-то штрафы в виду либо недоказанности, либо отсутствия нарушения конкретного водителя, или чего-то еще. И действительно нужно каждую ситуацию рассматривать отдельно. Поэтому это тоже проблема.

Как можно обжаловать, если уже зарегистрировали законодательно эту систему видеофиксации и она должна работать автоматически?

— Там же присылается извещение, о том, что совершено нарушение на автомобиле, собственнику, который по закону может либо оплатить этот штраф, либо сообщить. И там отводится определенный промежуток времени, кто именно совершил.

Если это не он был за рулем, кто именно совершил административное нарушение. То есть, таким образом. Вроде как и не обжаловать его, а обозначить лицо, которое управляло транспортным средством, и соответственно дальше предпринимаются меры уже по отношению к этому лицу.

А что касается обжалования, так любое взыскание, которое применяется по отношению к водителю на нарушение ПДД, оно может быть обжаловано в суде. Соответственно такое право прямо предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях, поэтому любой гражданин может обратиться.

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Камеры же должны быть какими-то специализированными, лицензированными, чтобы нечистые на руку чиновники не закупили что-то не понятное.

— Это уже технический вопрос. То есть, как там оно урегулировано законодательно, какие там требования, параметры. Конечно же, должно быть техническое задание на всю эту комплексную систему, опять же, хранение, обработки всей этой информации. Потому что ошибка же может возникать не только на момент, когда выявляется факт нарушения, момент, когда обрабатывается.

То есть, это сложная система. Её технически достаточно сложно реализовать, но примеры уже есть и это не то что нам надо что-то заново изобретать. Уже, скорее всего, есть абсолютно стандартный набор оборудования и систем по обработке этого всего.

Ранее главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире "ГС" отметил, что патрульные не имеют права останавливать автомобили без существенных причин, и водители этим пользуются.