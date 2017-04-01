Редакция ПДД. Полицейские скоро будут ездить с градусниками – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Кабмин утвердил внесение правок в правила дорожного движения. Теперь в них появилось понятие "сервисный центр МВД" и прописаны их права и обязанности.

Также был изменен порядок использования полицейскими жезла. Теперь его можно использовать только для регулирования дорожного движения, а требовать остановиться полицейские будут или красным сигнальным диском, или движением руки.

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Эти и другие изменения в правилах дорожного движения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы автоюрист Владимир Караваев.

Что входит в компетенцию сервисных центров МВД?

— В принципе, что и было с самого начала организации – все, что касается регистрации транспортных средств, приема экзаменов, выдачи водительских удостоверений, то есть то, чем раньше занималось МРЕО.

То есть ничего нового в целом?

— Да. Я могу сразу забежать наперед и сказать, что водителям абсолютно нечего переживать по поводу внесенных изменений, потому что, по большому счету, это технические изменения. Потому что у нас пока еще, если вы зайдете на сайт ВР и посмотрите текст правил дорожного движения, там еще до сих пор есть слово милиция и Державтоинспекция. Поэтому это более технические правки. Там заменили милицию на полицию и Державтинспекцию, соответственно, заменили на соответствующие подразделения Нацполиции. Но есть один момент, на который я хочу обратить все-таки внимание, потому что он появился этот момент очень существенный. Согласно этим правкам, водитель не может передавать управление лицу, которое находится в болезненном состоянии. Раньше у нас в законодательстве этого не было, а теперь появилось. При этом остались старые нормы – запрещено управлять в состоянии алкогольного опьянения, наркотического либо под воздействием лекарственных препаратов. У водителя вот та норма осталась прежней, а когда касается передачи права управления любому другому лицу, там помимо алкогольного, наркотического, лекарственных препаратов появилось еще такая дописочка: и лицу, которое находится в "хворобливому стані". Вот это очень существенный момент, поэтому я на него обращаю внимание, правда, не знаю, как на практике это все будет реализовываться. Наверное, тогда полицейским придется с собой еще градусник иметь, чтобы измерять температуру того лица, которое якобы находится в "хворобливому стані", поскольку никаких разъяснений по этому поводу нет.

Как понять: это болезненное состояние наступило до того или после того, как предоставили в пользование автомобиль?

— И самое главное, что нет определения, что такое "хворобливий стан", как оно определяется, в чем оно, какие признаки.

Сейчас полицейские смогут останавливать автомобили только красным сигнальным диском или движением руки и где жезлом?

— Вы знаете, по-моему, здесь явный перегиб. Я понимаю, что жезл связывается с Госавтоинспекцией. Но жезл – это, в первую очередь, инструмент, это рабочий инструмент и получается ситуация, что у нас полицейский должен иметь два таких инструмента? Он должен иметь красный диск, а в том случае, если будет регулировать движение, он должен иметь жезл. А, кстати, остановка транспортного средства относится тоже к видам регулирования дорожного движения. Поэтому, я думаю, что здесь немножко перемудрили.

Эти изменения когда вступят в силу?

— 22 числа были приняты, правда, в официальном тексте на сайте ВР пока еще не появились эти изменения, как и любой законодательный акт у нас после официальной публикации.

Если бы вам предложили разработать изменения в правила дорожного движения. Первое, что бы вы изменили?

— Это, наверное, вопрос не совсем ко мне, поскольку последние три года я занимался активно законотворческой деятельностью и целый законопроект, который уже назвали дорожной конституцией, он находится сейчас на сайте ВР. Поэтому я не могу сказать. Тут надо все законодательство менять и как его менять, как раз и представлено в законопроекте 5184.

Ранее главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире "ГС" отметил, что патрульные не имеют права останавливать автомобили без существенных причин, и водители этим пользуются.