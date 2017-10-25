Портнов: у нас видеофиксация на дорогах, как в Африке

РИА Новости Украина

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, въехал в группу людей в Харькове. В результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали.

Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

После харьковской трагедии МВД инициирует видеофиксацию дорожного движения и дистанционное документирование нарушителей, отмечает на своей странице в Facebook юрист, экс-замглавы АП Андрей Портнов.

"Думаю, уже не нужно ничего инициировать, потому что этот закон уже был принят 16 января 2014 года и предусматривал тотальное видеонаблюдение за дорогами, использование автоматических мер по наказанию нарушителей без участия инспектора, облегчённый судебный процесс, быстрое административное наказание и контроль за его исполнением", – напомнил юрист.

Читайте также: И воцарился хаос. Криминал с детьми: убийства и похищения по всей стране

Вы отменили этот закон, потому что не читали его и были заняты захватом власти и революционным пафосом, обратился Портнов к властям.

"Поэтому, пусть всё остаётся, как есть. В Африке же как-то живут люди, ездят на машинах и вполне справляются без видеофиксации", – подытожил юрист.