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    Портнов: у нас видеофиксация на дорогах, как в Африке

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (82)

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    Нынешние власти отменили закон о тотальном видеонаблюдении за дорогами, потому что были заняты захватом властных кабинетом и пафосом революции, считает юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, въехал в группу людей в Харькове. В результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. 

    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
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    Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. 

    В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

    После харьковской трагедии МВД инициирует видеофиксацию дорожного движения и дистанционное документирование нарушителей, отмечает на своей странице в Facebook юрист, экс-замглавы АП Андрей Портнов.

    "Думаю, уже не нужно ничего инициировать, потому что этот закон уже был принят 16 января 2014 года и предусматривал тотальное видеонаблюдение за дорогами, использование автоматических мер по наказанию нарушителей без участия инспектора, облегчённый судебный процесс, быстрое административное наказание и контроль за его исполнением", – напомнил юрист.

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    Вы отменили этот закон, потому что не читали его и были заняты захватом власти и революционным пафосом, обратился Портнов к властям.

    "Поэтому, пусть всё остаётся, как есть. В Африке же как-то живут люди, ездят на машинах и вполне справляются без видеофиксации", – подытожил юрист.

    Facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова по поводу видеофиксации на дорогах

     

     

     

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