Как менялись состав и границы Евросоюза

Маастрихтский договор (The Treaty of Maastricht) — документ, предусматривающий трансформацию Европейского сообщества в экономический, валютный и политический союз. Подписан 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт (Нидерланды). Доклад был представлен 17 апреля 1989 года и дважды рассматривался на сессиях Европейского Совета 1989 года – в Мадриде (июнь) и Риме (декабрь).

Решающей фазой подготовки Договора были две межправительственные конференции. На одной из них прорабатывался текст разделов, посвященных экономическому и валютному союзу, на другой – о политическом союзе. На сессии Европейского Совета (Маастрихт 9-10 декабря 1991 года) окончательный текст был одобрен и после некоторых редакционных доработок – представлен к подписанию.

Согласно договору, ЕС учреждался на основе Европейского сообщества, дополненного общей внешней политикой и политикой безопасности и сотрудничеством в области юстиции и внутренних дел. Маастрихтский договор вступил в силу 1 ноября 1993 года.

Членами Европейского союза стали Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. С 1 января 1995 года к ним присоединились Австрия, Швеция и Финляндия.

В настоящее время членами Европейского союза являются 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Правительство страны планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта 2017 года. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.

Читайте также: Brexit и Трамп – главные вызовы единству Евросоюза

Для завершения институционных реформ Евросоюза в дополнение к Маастрихтскому договору были подписаны Амстердамский договор 2 октября 1997 года (создал институциональную основу для принятия в состав ЕС стран Восточной Европы, уточнил процедуры принятия решений в ЕС, наметил меры по проведению европейскими странами скоординированной политики в вопросах обеспечения занятости), Ниццкий договор 26 февраля 2001 года (определил основные тенденции будущего развития ЕС и реформы его органов управления) и Лиссабонский договор 13 декабря 2007 года (внес изменения в действующие соглашения о ЕС в связи с расширением числа его участников и заменил собой не вступившую в силу Конституцию ЕС).