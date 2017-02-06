наверх
06.02.201705:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Потеря Франции будет очень болезненной для ЕС - эксперт

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (409)

    17
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт-международник, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль спрогнозировала реакцию ЕС на возможный выход Франции.
    Флаг Франции
    REUTERS Philippe Wojazer

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен представила предвыборную программу, в которой пообещала провести референдум о членстве Франции в Евросоюзе, вывод страны из еврозоны и создание 40 тысяч "посадочных мест" в тюрьмах. В ходе голосования по членству Франции в ЕС, надеется глава Нацфронта, французы должны "вернуть себе четыре суверенитета" — валютный, законодательный, территориальный и экономический.

    Лидер политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взаимная неприязнь: Марин Ле Пен и политика Киева

    Как возможный "Фрексит" воспримет ЕС, рассказала в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт-международник, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль.

    "До этого далеко. Но на чем сходятся эксперты — на том, что потеря Франции, какой бы гипотетической она ни была, она будет значительно болезненнее для Европейского союза, чем даже потеря Великобритании, занимавшей довольно обособленную позицию в ЕС до сих пор, потому что Франция считается рядом с Германией ключевым государством в ЕС, поэтому все внимание сейчас во Франции, как пройдут эти президентские выборы и в какую сторону пойдет Франция", — отметила эксперт.

    Согласно опросу, проведенному компанией Ifop, Ле Пен станет фаворитом первого тура президентских выборов, набрав 25% голосов. Однако во втором туре ей прочат поражение – победителем, согласно опросу, станет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон. Ранее потенциальным победителем выборов президента называли экс-премьера страны Франсуа Фийона, однако его рейтинг сильно пошатнулся на фоне скандала с фиктивным трудоустройством его супруги.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке. Видео
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Аэропорт. Архивное фото
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар