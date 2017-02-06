Потеря Франции будет очень болезненной для ЕС - эксперт

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен представила предвыборную программу, в которой пообещала провести референдум о членстве Франции в Евросоюзе, вывод страны из еврозоны и создание 40 тысяч "посадочных мест" в тюрьмах. В ходе голосования по членству Франции в ЕС, надеется глава Нацфронта, французы должны "вернуть себе четыре суверенитета" — валютный, законодательный, территориальный и экономический.

Как возможный "Фрексит" воспримет ЕС, рассказала в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт-международник, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль.

"До этого далеко. Но на чем сходятся эксперты — на том, что потеря Франции, какой бы гипотетической она ни была, она будет значительно болезненнее для Европейского союза, чем даже потеря Великобритании, занимавшей довольно обособленную позицию в ЕС до сих пор, потому что Франция считается рядом с Германией ключевым государством в ЕС, поэтому все внимание сейчас во Франции, как пройдут эти президентские выборы и в какую сторону пойдет Франция", — отметила эксперт.

Согласно опросу, проведенному компанией Ifop, Ле Пен станет фаворитом первого тура президентских выборов, набрав 25% голосов. Однако во втором туре ей прочат поражение – победителем, согласно опросу, станет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон. Ранее потенциальным победителем выборов президента называли экс-премьера страны Франсуа Фийона, однако его рейтинг сильно пошатнулся на фоне скандала с фиктивным трудоустройством его супруги.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.