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    Политика

    ЕС должен надавить на Киев для проведения реформ в Украине - МИД Бельгии

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    Флаг Бельгии
    flickr.com/Francisco Osorio

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Евросоюз должен надавить на власти Украины для проведения реформ в стране, сообщил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

    "Важно, чтобы Евросоюз сыграл роль с обеих сторон: добился прекращения огня (в Донбассе — ред.) и имплементации минских соглашений, но также оказал давление, чтобы добиться проведения реформ в Украине", — сказал Рейндерс журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза.

    Он отметил, что "давление нужно оказывать на обе стороны: не только добиться перемирия на месте, но и реформ в Киеве".

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