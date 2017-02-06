ЕС должен надавить на Киев для проведения реформ в Украине - МИД Бельгии

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Евросоюз должен надавить на власти Украины для проведения реформ в стране, сообщил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"Важно, чтобы Евросоюз сыграл роль с обеих сторон: добился прекращения огня (в Донбассе — ред.) и имплементации минских соглашений, но также оказал давление, чтобы добиться проведения реформ в Украине", — сказал Рейндерс журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза.

Он отметил, что "давление нужно оказывать на обе стороны: не только добиться перемирия на месте, но и реформ в Киеве".