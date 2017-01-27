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    Экономика

    Для получения следующих траншей нужно провести пенсионную реформу – эксперт

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (207)

    (обновлено: )299
    В эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что всех требований МВФ Украина не выполнит.
    Сергей Фурса
    nahnews.org

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Скоро станет известно, получит ли Украина четвертый транш от Международного валютного фонда. Собственно спикер фонда Уильям Мюррей заявил, что МВФ в ближайшие недели может предложить Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш.

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    Его размер составляет 1 млрд долларов. Однако Уильям Мюррей точной информации о дате заседания Совета директоров не сообщил.

    О перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ и получении следующих траншей высказался экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "То, что мы видели из предыдущего текста Меморандума, который был в прессе, основные три требования, там будет еще много чего, но основные три — это пенсионная реформа, это рынок земли и антикоррупционные суды. Но тут же, конечно, наверное, МВФ понимает, что все мы все равно не решим, и будет процесс переговоров потом, когда мы подойдем к какой-то дате, мы скажем: смотрите, мы все сделали, кроме антикоррупционных судов, давайте нам какой-то урезанный транш. Конечно, мне бы хотелось, чтобы наша власть выполняла все. Но и МВФ понимает, с кем они имеют дело, и мы должны понимать, в каких условиях работает МВФ. Поэтому они просто пытаются сделать как можно больше в тех условиях, которые сейчас есть", — считает эксперт.

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