Для получения следующих траншей нужно провести пенсионную реформу – эксперт

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Скоро станет известно, получит ли Украина четвертый транш от Международного валютного фонда. Собственно спикер фонда Уильям Мюррей заявил, что МВФ в ближайшие недели может предложить Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш.

Его размер составляет 1 млрд долларов. Однако Уильям Мюррей точной информации о дате заседания Совета директоров не сообщил.

О перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ и получении следующих траншей высказался экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

"То, что мы видели из предыдущего текста Меморандума, который был в прессе, основные три требования, там будет еще много чего, но основные три — это пенсионная реформа, это рынок земли и антикоррупционные суды. Но тут же, конечно, наверное, МВФ понимает, что все мы все равно не решим, и будет процесс переговоров потом, когда мы подойдем к какой-то дате, мы скажем: смотрите, мы все сделали, кроме антикоррупционных судов, давайте нам какой-то урезанный транш. Конечно, мне бы хотелось, чтобы наша власть выполняла все. Но и МВФ понимает, с кем они имеют дело, и мы должны понимать, в каких условиях работает МВФ. Поэтому они просто пытаются сделать как можно больше в тех условиях, которые сейчас есть", — считает эксперт.