Могерини: ЕС будет работать над урегулированием конфликта в Украине

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Евросоюз будет работать со всеми партнерами, в том числе с Украиной и Россией, над урегулированием конфликта на востоке Украины, восстановление мира в Донбассе необходимо, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"(Позиция) ЕС ясна, мы продолжим не признавать незаконное присоединение Крыма, а также (выступаем) за необходимость полноценной имплементации минских соглашений, в том числе и начиная с прекращения огня и восстановления спокойствия на востоке Украине", — сказала Могерини журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза.

По ее словам, "ЕС сегодня напомнит о решительной позиции и будет работать со всеми сторонами, в том числе в "нормандском формате", это включает Украину и Россию, чтобы найти способ решения конфликта".

На вопрос о точке зрения Вашингтона, она ответила, что "не может сказать, какую позицию занимает администрация США".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.