наверх
06.02.201711:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Главы МИД ЕС не будут обсуждать вопрос отмены виз - Могерини

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (229)

    (обновлено: )58
    Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила надежду, что Евросоюз как можно быстрее завершит работу над отменой визового режима не только для Грузии, но и для Украины.
    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини надеется на скорую отмену Евросоюзом визового режима для Украины и Грузии. Вместе с тем она не назвала какие-либо конкретные сроки.

    Флаг Грузии
    REUTERS David Mdzinarishvili
    Соцсети дружно поздравили Грузию с безвизом

    "Я надеюсь, что мы как можно быстрее завершим работу над этим не только для Грузии, но и для Украины", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста по прибытии на встречу глав МИД 28 стран-членов ЕС в Брюсселе. При этом Могерини заявила, что министры не планировали обсуждать визовый вопрос.

    Европарламент в минувший четверг поддержал предоставление Евросоюзом безвизового режима для Грузии. Теперь безвизовые краткосрочные поездки граждан Грузии в ЕС, которые не открывают для них возможность работы в странах-членах сообщества, предстоит формально одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.

    Как сообщило ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце весны, фактически он начнет полноценно работать летом 2017 года. В минувшую пятницу помощница специальной докладчицы ассамблеи Марии Габриэль сообщила РИА Новости, что дата голосования в Европарламенте по отмене ЕС виз для граждан Украины пока не определена. По ее словам, называть какие-либо даты голосования пока преждевременно.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Ткачук
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар