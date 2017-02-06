Главы МИД ЕС не будут обсуждать вопрос отмены виз - Могерини

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини надеется на скорую отмену Евросоюзом визового режима для Украины и Грузии. Вместе с тем она не назвала какие-либо конкретные сроки.

"Я надеюсь, что мы как можно быстрее завершим работу над этим не только для Грузии, но и для Украины", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста по прибытии на встречу глав МИД 28 стран-членов ЕС в Брюсселе. При этом Могерини заявила, что министры не планировали обсуждать визовый вопрос.

Европарламент в минувший четверг поддержал предоставление Евросоюзом безвизового режима для Грузии. Теперь безвизовые краткосрочные поездки граждан Грузии в ЕС, которые не открывают для них возможность работы в странах-членах сообщества, предстоит формально одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.

Как сообщило ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце весны, фактически он начнет полноценно работать летом 2017 года. В минувшую пятницу помощница специальной докладчицы ассамблеи Марии Габриэль сообщила РИА Новости, что дата голосования в Европарламенте по отмене ЕС виз для граждан Украины пока не определена. По ее словам, называть какие-либо даты голосования пока преждевременно.