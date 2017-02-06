Могерини: ЕС сосредоточит поддержку Украины на улучшении условий жизни

БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз сосредоточит свою поддержку Украине на предоставлении населению базовых услуг и улучшении условий жизни людей, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам заседания глав МИД стран-членов Евросоюза.

"ЕС продолжит поддерживать Украину, концентрируясь особенно на оказании услуг населению и усилиях, направленных на то, чтобы условия жизни людей улучшились", — сказала Могерини журналистам.

Она отметила, что "это, конечно, требует улучшения ситуации с безопасностью". "Ситуация на востоке в последние дни вызывает наше крайнее беспокойство, и мы ожидаем, что бои прекратятся и сможет начаться мирный процесс".

Могерини сообщила, что министры "подтвердили решительную поддержку ЕС полноценной имплементации минских соглашений, желание еще активнее сопровождать и поддерживать работу коллег в "нормандском формате" и работу ОБСЕ на месте".

"В то же время мы сконцентрировали обсуждение на поддержке Евросоюзом повестки реформ в стране, особенно усилий, которые премьер-министр, президент и правительство предпринимают в реформировании страны в том, что касается социально-экономических мер и борьбы с коррупцией, которая является ключевой для ЕС", — заявила глава дипломатии ЕС.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.