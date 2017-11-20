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    Тука не верит, что на Окуеву и Мосийчука покушались россияне

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (92)

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    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий заявил, что оба покушения были неудачными, что говорит о непрофессионализме киллеров.
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Ротан Крымский в Facebook

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Покушения на Амину Окуеву и народного депутата Игоря Мосийчка не могли быть организованы из России, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Экспертное мнение: убийство Окуевой и подрыв Мосийчука - одних рук дело

    Тука со ссылкой на собственный источник заявил, что к обоим ЧП Россия непричастна.

    "Нет. Я так не считаю (что Россия причастна к резонансным преступлениям в Украине, — ред). И у меня была встреча с одним человеком, который подтвердил, что к последним событиям наш "старший брат" никакого отношения не имеет…Я имею в виду непонятный взрыв у телеканала "Эспрессо" и прискорбное убийство Амины Окуевой", — заявил Тука в интервью изданию "Апостроф".

    Тука уверен, что убийство Окуевой стало следствием очередного покушения на ее мужа Адама Осмаева. Хотя стреляли именно по двери Окуевой, а Осмаев отделался ранением в ногу.

    "Так же, если анализировать взрыв возле "Эспрессо", там тоже видим неудачную попытку. При условии, конечно, что объектом был Мосийчук. В таком случае это просто бракоделы-дилетанты делали. О каком профессиональном уровне может здесь вообще идти речь? Да и, честно говоря, есть 150 куда более простых способов уничтожить Мосийчука, чем бомба посреди Киева", — заявил замминистра.

    На предположения Туки уже отреагировал Мосийчук: "Опираясь на материалы следствия о которых могу говорить утверждаю, что и в случае с покушением на меня, и убийством Амины действовала профессиональная группа убийц в составе 2-3 а возможно и более человек", — написал депутат на своей странице в Facebook.

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    Мосийчук призывает чиновника дать показания следствию: "Если уважаемому Георгию Туке известны какие-то факты о покушении на меня под телеканалом "Эспрессо" или убийства моей помощницы Амина Окуева под Глевахой рекомендую ему немедленно дать показания следователям иначе это просто бла-бла-бла… Считаю, что Георгий Тука ответственный госслужащий и продемонстрирует обществу пример сотрудничества со следственными органами!".

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