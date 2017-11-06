Появились новые подробности убийства Окуевой

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Мужчина по имени Станислав, который первым увидел автомобиль выходца из Чечни Адама Осмаева и его супруги Амины Окуевой после обстрела, предполагает, что неизвестные усыпили собак в районе, где произошло нападение, передает ТСН.

Он сообщил, что слышал звуки стрельбы и видел машину, в которую целился киллер.

"Здесь постоянно сидит стая собак, а в тот вечер их не было, на следующий вечер снова были. Я говорил полиции, что их перед терактом усыпили, чтобы они не мешали, чтобы не выдали стрелка", — поделился мужчина.

Его слова подтвердил сторож автостоянки, которого от убийцы отделяли лишь десятки метров. На звук автоматной очереди охранник не вышел. По его словам, сработал инстинкт самосохранения. Но на исчезновение собак он тоже обратил внимание.

"Собаки не лаяли, погода плохая была. Я не знаю, почему они не лаяли", — сообщил он.

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В понедельник вечером, 30 октября, в результате нападения Адам Осмаев был ранен, а его супруга Амина Окуева погибла. Убийство произошло на железнодорожном переезде в поселке Глеваха (в 10 км от Киева). Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.