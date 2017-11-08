В полиции сообщили о бесполезности охраны Окуевой при покушении

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев утверждает, что если бы Амину Окуеву охраняли, то было бы больше пострадавших, заявил глава полиции в интервью "Громадському".

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"Охрана — не только физическая составляющая. Кстати, это самый маленький сегмент охраны безопасности участников судебного процесса или хода расследования определенного производства. При наличии физической охраны в момент совершения преступления, пострадавших было бы больше", — сказал Князев.

Он уточнил, что когда расстреливали автомобиль, нападавшим вообще не было интересно, сколько людей они убьют.

"Они стреляли именно в тот автомобиль, который имели целью. Поэтому эти инсинуации о наличии или отсутствии физической охраны, вертолетов или квадрокоптеров — чушь", — считает глава Нацполиции.

Напомним, покушение на Окуеву и Осмаева было совершено 30 октября. Неизвестные расстреляли пару в джипе. Окуева погибла на месте, Осмаев получил ранения.

Это второе покушение на супругов в 2017 году. Предыдущее произошло летом 2017 года, тогда ранения получил только Осмаев.

Позднее о следах ДНК на оружии сообщил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко. Однако его слова были опровергнуты на следующий день.