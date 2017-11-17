В Черкассах столкнулись маршрутка и грузовик, девять пострадавших

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украирна. Маршрутка столкнулась с грузовиком в Черкассах, девять человек пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в четверг вечером, в результате столкновения водителя автобуса зажало в кабине элементами кузова, он получил травму ноги.

"По предварительным данным, в результате ДТП незначительные телесные повреждения также получили восемь пассажиров, которые во время столкновения находились внутри салона маршрутного автобуса", — говорится в сообщении. Пострадавшие от госпитализации отказались.

Напомним, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. Как позже выяснилось, за рулем внедорожника Mazda находился сотрудник сервисного центра №8043 в Киеве (ранее МРЭО №3) Владимир Найда. По данным очевидцев, чиновник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения.