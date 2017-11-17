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    Киев

    Российский дипломат попал в ДТП в Киеве

    (обновлено: )4511
    Как отметили в посольстве России в Украине, информация о ДТП, распространенная в СМИ, якобы частично перекручена. В дипмиссии рассчитывают на проведении объективного расследования происшествия.
    ДТП в Киеве
    Фото со страницы Юрия Бутусова в Facebook

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В посольстве России в Украине подтвердили, что сотрудник диппредставительства действительно устроил ДТП в Киеве 12 ноября. Об этом сообщает "РБК". В российском посольстве утверждают, что распространенная СМИ информация о ДТП якобы частично перекручена.

    "Вместе с тем отмечаем, что большинство деталей, которые публикуют СМИ в связи с данным инцидентом, не соответствует действительности", — заявили в посольстве.

    Кроме того, в дипмиссии рассчитывают на проведении объективного расследования происшествия.

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    "Рассчитываем, что расследование будет максимально объективным и непредвзятым. До его завершения полагаем некорректным выступать с какими-либо комментариями", — добавили в посольстве.

    Как отметили в посольстве России в Украине, информация о ДТП, распространенная в СМИ, якобы частично перекручена. В дипмиссии рассчитывают на проведении объективного расследования происшествия.

    СМИ сообщали, что 12 ноября сотрудник российского посольства сбил в Киеве женщину прямо на пешеходном переходе, после чего якобы пытался "замять" инцидент.

    Напомним, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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    В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. Как позже выяснилось, за рулем внедорожника Mazda находился сотрудник сервисного центра №8043 в Киеве (ранее МРЭО №3) Владимир Найда. По данным очевидцев, чиновник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения.

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