Полиция возбудила дело по ДТП с участием сотрудника посольства РФ

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало заявил, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП в Киеве с участием сотрудника посольства РФ.

"Двенадцатого ноября около 17.00 на Печерске автомобиль с дипломатическими номерами сбил на пешеходном переходе женщину, ее доставили в больницу с закрытым переломом, по предварительной информации, ей предоставили медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации… В данный момент возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения", — сказал Тракало.

По его словам, водитель автомобиля предлагал потерпевшей помощь на месте.

"Сам водитель от освидетельствования на содержание алкоголя в крови не отказывался. Аппарат "Драгер" показал, что алкоголя в его крови нет", — уточнил Тракало.

Он добавил, что полиция передаст соответствующие материалы через МИД Украины в посольство РФ. "Оттуда мы будем ожидать ответа, пользуется ли этот человек иммунитетом неприкосновенности и можем ли мы его привлекать к уголовной ответственности", — заявил Тракало, отметив, что речь идет "о сотруднике посольства РФ".

В посольстве РФ в Киеве ранее сообщили, что проверяют информацию о якобы ДТП с участием сотрудника диппредставительства.

Ранее в Соломенском районе столицы ограбили второго секретаря посольства России в Украине. В Харькове автомобиль российского генконсула облили кислотой.