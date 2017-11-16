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    Полиция возбудила дело по ДТП с участием сотрудника посольства РФ

    (обновлено: )32
    Полиция проверила дипломата на наличие алкоголя в крови, однако он был трезв. Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
    Посольство России в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало заявил, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП в Киеве с участием сотрудника посольства РФ.

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    "Двенадцатого ноября около 17.00 на Печерске автомобиль с дипломатическими номерами сбил на пешеходном переходе женщину, ее доставили в больницу с закрытым переломом, по предварительной информации, ей предоставили медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации… В данный момент возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения", — сказал Тракало.

    По его словам, водитель автомобиля предлагал потерпевшей помощь на месте.

    "Сам водитель от освидетельствования на содержание алкоголя в крови не отказывался. Аппарат "Драгер" показал, что алкоголя в его крови нет", — уточнил Тракало.

    Он добавил, что полиция передаст соответствующие материалы через МИД Украины в посольство РФ. "Оттуда мы будем ожидать ответа, пользуется ли этот человек иммунитетом неприкосновенности и можем ли мы его привлекать к уголовной ответственности", — заявил Тракало, отметив, что речь идет "о сотруднике посольства РФ".

    В посольстве РФ в Киеве ранее сообщили, что проверяют информацию о якобы ДТП с участием сотрудника диппредставительства.

    Ранее в Соломенском районе столицы ограбили второго секретаря посольства России в Украине. В Харькове автомобиль российского генконсула облили кислотой.

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