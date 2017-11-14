Скандал с послом Украины в Сербии стабилен - Воля

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Прокуратура Сербии с конца 2014 года возбудила 45 уголовных дел против наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе в Донбассе. Об этом накануне сообщила представитель сербской прокуратуры Татьяна Секулич. Так, в прошлом году Высший суд Белграда вынес решения по 28 обвиняемым, которые участвовали в военных конфликтах за рубежом.

При этом еще на прошлой неделе между Украиной и Сербией разгорелся дипломатический скандал: посол Украины в Сербии Александр Александрович в интервью изданию Balkan Insight заявил, что Сербия "недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях на Донбассе". В ответ в сербском МИДе заявили, что посол Украины своими словами пытается ухудшить отношения Сербии с Россией.

В результате глава МИД Украины Павел Климкин вызвал посла для консультаций.

Исчерпан ли дипломатический скандал и как ситуация может развиваться дальше, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник Владимир Воля.

Заявление представителей сербской прокуратуры можно оценивать как реакцию на заявление посла Украины?

— Да, я думаю, это — ответ на обвинение с нашей стороны по поводу того, что недостаточно реагируют. То есть Сербия в лице своего прокурора, представителя своей прокуратуры, обозначила моменты с 2014 года, как она реагирует, то есть формальные моменты. Хотя приведена была и статистика, но нет выделенных каких-то данных, что люди обвинены в участии именно на стороне украинских, донбасских сепаратистов. Но я думаю, что в этой всей публичной информации может быть еще один момент. Пока не ясно, насколько далеко сербское руководство готово пойти, допустим, в вопросах выдвижения некоторых встречных требований. Вот СБУ в октябре заявляло, что только на территории самопровозглашенной ЛНР больше трехсот граждан Сербии. И я представляю, что если взять еще территорию Донецкой области, отдельных районов, то выходит где-то около 600 человек. Это — серьезная цифра. Не исключено, что после этой информации от прокуратуры Сербии последует запрос по поводу конкретных фамилий. Но, с другой стороны, можно ожидать и то, что Сербия выставит свой список по отношению к Украине, то есть список тех граждан Украины, которые, по мнению сербских властей, воевали когда-то в гражданской войне на Балканах, в межэтнических войнах против сербов и Сербии.

Будет ли исчерпан конфликт в отношениях между Белградом и Киевом?

— Пока что мы видим, что ситуация вроде бы вышла на некоторую точку стабильности. Учитывая еще призыв президента Сербии к тому, чтобы все успокоились, я думаю, что некоторое время можно ожидать, что ситуация действительно будет находится в спокойном таком режиме. Но опять-таки то, что я сказал по поводу встречного списка, тут вопрос пока что — гипотетический. Не известно, пойдет ли на это Сербия в ближайшие недели. Если пойдет, то это будет означать переход этого дипломатического конфликта в новую стадию. То есть сербская прокуратура показала, что они наказывают, то есть что это — неправда. Но конфликт же разгорелся еще не просто из-за того, что Сербия недостаточно реагирует на то, что ее граждане воюют на стороне сепаратистов, там же было и со стороны Александровича обвинение, что Сербия действует как инструмент российской политики и разваливает Европу. Поэтому тут вопрос — будет ли требование отзыва посла Александровича вообще, замены его другим послом.

Если говорить о заявлении Александровича, то как Вы оцените его риторику? Он добился своей цели?

— Ничего он не добился. Эти данные статистические приведены как с 2014 года, так и по прошлому году. Например, с конца 2014 года прокуратура Сербии открыла 45 дел относительно наемников. Это первый момент. А второй — это в прошлом году вынесено 28 решений по поводу 28 человек, которые принимали участие в конфликтах. И опять-таки, как я говорил уже, здесь не понятно, касается ли это исключительно Донбасса, или, допустим, тех же событий на Ближнем Востоке. Возможно, какие-то граждане Сербии воевали в рядах ИГИЛ.

Какое решение может принять в отношении Александровича МИД Украины?

— С точки зрения украинского МИД получается так, что он нарушил, всего лишь на всего, правила приличия, которые подобают официальному дипломатическому представителю одного государства в другом государстве. То есть слишком непродуманные, некорректные высказывания делал. Но тут вопрос в том, если сербская сторона посчитает инцидент именно с Александровичем и с его высказываниями исчерпанным, что на это можно дальше не реагировать, то ситуация будет пока что в нормальном, спокойном русле. Если же сербы решат пойти дальше, пока мы не знаем этого, то они могут заявить, что Александрович должен покинуть территорию Сербии и никогда не возвращаться.

Получилось, что конфликт с Сербией по времени совпал с обострением дипломатических скандалов и конфликтов с Польшей, с Венгрией. Насколько МИД Украины адекватно отвечает на эти вызовы?

— Я думаю, что в целом — адекватно. МИД — это инструмент. Он не вырабатывает ту политику, те идеологические положения, не принимает те законы, из-за которых произошли конфликты. То есть по итогам МИД пытается делать все, чтобы погасить эти конфликты. Потому проблема в данном случае не в МИДе, хотя случай в Сербии — да, там кадровый вопрос, человеческий фактор серьезным образом привел к конфликту. А проблема — в гораздо более глубоких вещах. Это — мировоззренческие и идеологические позиции, которых придерживаются власть в том или ином государстве. В том числе и у нас.

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К слову, комментируя информацию о возбуждении прокуратурой Сербии уголовных дел против участников в военных конфликтах за рубежом, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина закрывает глаза на иностранных наемников в Донбассе. По его словам, инициатором их преследования должно быть государство, в котором они воевали и были задержаны.