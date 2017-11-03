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    Климкин вызвал посла Украины в Сербии после скандальных заявлений

    (обновлено: )117
    Госсекретарь (замминистра) иностранных дел Сербии Ивица Тончев ранее заявил, что посол Украины позволил себе высказывания, которые он назвал недипломатическими и не отвечающими роли посла "бесплодными попытками нарушить отношения Сербии и РФ".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    Посол Украины в Сербии Александр Александрович
    day.kyiv.ua
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    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин вызвал посла Украины в Сербии Александра Олександровича на консультации после критики сербской стороны в адрес украинского дипломата.

    Госсекретарь (замминистра) иностранных дел Сербии Ивица Тончев ранее заявил, что Олександрович позволил себе высказывания, которые он назвал недипломатическими и не отвечающими роли посла "бесплодными попытками нарушить отношения Сербии и РФ". В частности, посол "в ряде скандальных интервью заявил, что Сербия не проводит самостоятельную внешнюю политику, а является инструментом в руках России". Тончев призвал МИД и правительство Украины, указать послу на недопустимость такого поведения в дальнейшем.

    "Вызвал посла в Сербии Олександровича на консультации по соблюдению международного права", — написал Климкин в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

    Скриншот сообщения

    Ранее СМИ сообщили о том, что МИД Сербии якобы пригрозил высылкой послу Украины, однако, данное обстоятельство отсутствует в тексте заявления, опубликованного ведомством.

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