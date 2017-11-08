Сербский скандал. Украина действует как хулиган – Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украина вновь оказалась в центре международного скандала. На этот раз противоположной стороной конфликта выступила Сербия.

Глава МИД Украины Павел Климкин вызвал посла Украины в Сербии Александра Олександровича на консультации после критики сербской стороны в адрес украинского дипломата.

Ранее госсекретарь (замминистра) иностранных дел Сербии Ивица Тончев ранее заявил, что Олександрович позволил себе высказывания, которые он назвал недипломатическими и не отвечающими роли посла "бесплодными попытками нарушить отношения Сербии и РФ". В частности, посол "в ряде скандальных интервью заявил, что Сербия не проводит самостоятельную внешнюю политику, а является инструментом в руках России".

Тончев призвал МИД и правительство Украины, указать послу на недопустимость такого поведения в дальнейшем.

По мнению эксперта-международника, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, круг союзников Украины стремительно сужается.

"Международной коалиции в поддержку Украины нет и в помине, поэтому об этом даже говорить смешно. Союзников осталось совсем мало. Германия и Франция стараются держать дистанцию – они не бросают Украину, но все более активно подталкивают ее к поиску компромиссов, в том числе и с РФ.

В "друзьях" остаются прибалтийские страны, особенно Литва, которая остается нашим самоотверженным союзником. Впрочем, эта дружба направлена не на созидание, а на разрушение – отрицании России и ее политике. К этому союзу стоило бы отнестись осторожнее.

Кроме того, в последнее время Литва, очевидно, начала играть в двойную игру с "планом Маршалла", который активно продвигает. Понятно, за ним ничего нет – это просто рычаг влияния на Украину", — отмечает политолог.

Кроме того, эксперт назвал еще ряд стран, которые сохраняют лояльное отношение к Украине.

"Как ни парадоксально, в числе друзей остается Молдова, хорошо относятся к нам Словения и Хорватия. Нет каких-то особых претензий у скандинавских стран. Но это более далекий круг, а наша проблема заключается в том, что мы умудрились рассориться с ближайшими соседями.

Дипломатическая политика Украины движется в агрессивно-хулиганской манере. Тот же случай со скандалом с Сербией в ближайшее время может обострить отношения. И это, к сожалению, является тенденцией в нашей внешней политике", – резюмировал Рудяков.