наверх
02.11.201722:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Сербии пригрозили высылкой украинского посла

    (обновлено: )10020
    Посол Украины в Сербии Александр Александрович
    day.kyiv.ua

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В МИД Сербии раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает РТС со ссылкой на государственного секретаря МИД Сербии Ивица Тончева.

    По его словам, последние скандальные интервью Александровича демонстрируют то, что деятельность украинского посольства все больше сводится к попыткам ухудшить отношения Сербии и России.

    Тончев напомнил, что роль послов заключается в улучшении двусторонних отношений, а "украинский посол в Сербии, похоже, об этом забыл".

    "Он заявил, без каких-либо обоснованных утверждений, о сербском факторе дестабилизации Македонии, создании напряженности в отношениях с Хорватией, участии сербских экстремистов в попытке государственного переворота в Черногории… Конечно, он не упустил возможности повторить уже известное высказывание одного западного дипломата о сидении на двух стульях. К счастью, интервью не было дольше, потому что Сербия, вероятно, была бы обвинена в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой", – добавил он.

    По словам Тончева, если деятельность посла и дальше будет выходить за рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях, правительство Сербии обратится в МИД и правительство Украины для применения "обычных для таких ситуаций" шагов.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Александр Аваков
      Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
      Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Владислав Каськив
      Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
      Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
      Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов