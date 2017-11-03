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    Аналитика и комментарии

    Хроника 2 ноября: безвиз с ОАЭ, угрозы Польши, скандал с украинским послом в Сербии

    (обновлено: )30310
    Накануне в МВД предупредили, что процедура регистрации по месту жительства вскоре изменится, в Сербии пригрозили высылкой украинского посла, а испанский суд арестовал бывших членов правительства Каталонии.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министра ОАЭ Мухаммед бин Рашид Аль Мактум
    пресс-служба президента Украины

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В четверг, 2 ноября, Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме, Варшава пригрозила украинцам с антипольскими взглядами, появились подробности хакерской атаки на аккаунты украинских политиков, включая президента Порошенко. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме 

    Зайцева на следственном эксперименте
    Скриншот с видео
    Главные события 2 ноября в фотографиях

    По результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума была достигнута договоренность о безвизовом режиме между двумя государствами. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс украинских туристов. Помимо этого в ОАЭ Порошенко встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко.

    Варшава пригрозила украинцам с антипольскими взглядами 

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции. Как заявил министр в эфире Польского телевидения, у Варшавы и Киева "разные концепции примирения". 

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    В Сербии пригрозили высылкой украинского посла 

    В МИД Сербии раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями. Об этом сообщил госсекретарь МИД Сербии Ивица Тончев. По его словам, последние скандальные интервью Александровича демонстрируют то, что деятельность украинского посольства все больше сводится к попыткам ухудшить отношения Сербии и России. 

    Хакеры массово атаковали аккаунты украинских политиков, включая Порошенко 

    Ситуация под Верховной Радой 2 ноября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обед по расписанию. Ситуация под Верховной Радой

    Группа кибершпионажа Fancy Bear, известная также как APT28, Sofacy, Pawn storm, Sednit и Strontium, пыталась взломать почтовые ящики ряда украинских политиков, включая президента Петра Порошенко. По информации СМИ, в их числе — сын Порошенко Алексей, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также народный депутат Сергей Лещенко. В список попали и другие бывшие и действующие министры.

    Процедура регистрации по месту жительства изменится 

    В Министерстве внутренних дел работают над усовершенствованием системы регистрации места жительства с целью ее упрощения для населения. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Члены рабочей группы будут исследовать наиболее страдающие от несовершенной системы регистрации места жительства слои населения, их количественный состав и типичные проблемы. 

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    Захарченко отчитался от запуске предприятий в ДНР

    Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что более 10 предприятий, остановленных ранее в самопровозглашенной республике, возобновили работу с начала 2017 года. Он отметил, что сегодня стоит задача не только восстановить промышленный потенциал ДНР, но и начать развивать новые отрасли, в том числе и в пищевой промышленности.

    Испанский суд арестовал бывших членов правительства Каталонии 

    Аферу с референдумом в Каталонии закончили на мажорной ноте — Корнейчук. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    "Афера с референдумом" в Каталонии. Мнение украинского аналитика

    Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса. Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

    Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

    Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Ее признавали самой влиятельной женщиной мира также в 2015 и 2016 годах. На втором месте – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Третье место в списке – у супруги миллиардера Билла Гейтса Мелинды Гейтс. 

    Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября.

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