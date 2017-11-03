Хроника 2 ноября: безвиз с ОАЭ, угрозы Польши, скандал с украинским послом в Сербии

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 2 ноября, Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме, Варшава пригрозила украинцам с антипольскими взглядами, появились подробности хакерской атаки на аккаунты украинских политиков, включая президента Порошенко. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

По результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума была достигнута договоренность о безвизовом режиме между двумя государствами. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс украинских туристов. Помимо этого в ОАЭ Порошенко встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Варшава пригрозила украинцам с антипольскими взглядами

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции. Как заявил министр в эфире Польского телевидения, у Варшавы и Киева "разные концепции примирения".

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В Сербии пригрозили высылкой украинского посла

В МИД Сербии раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями. Об этом сообщил госсекретарь МИД Сербии Ивица Тончев. По его словам, последние скандальные интервью Александровича демонстрируют то, что деятельность украинского посольства все больше сводится к попыткам ухудшить отношения Сербии и России.

Хакеры массово атаковали аккаунты украинских политиков, включая Порошенко

Группа кибершпионажа Fancy Bear, известная также как APT28, Sofacy, Pawn storm, Sednit и Strontium, пыталась взломать почтовые ящики ряда украинских политиков, включая президента Петра Порошенко. По информации СМИ, в их числе — сын Порошенко Алексей, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также народный депутат Сергей Лещенко. В список попали и другие бывшие и действующие министры.

Процедура регистрации по месту жительства изменится

В Министерстве внутренних дел работают над усовершенствованием системы регистрации места жительства с целью ее упрощения для населения. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Члены рабочей группы будут исследовать наиболее страдающие от несовершенной системы регистрации места жительства слои населения, их количественный состав и типичные проблемы.

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Захарченко отчитался от запуске предприятий в ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что более 10 предприятий, остановленных ранее в самопровозглашенной республике, возобновили работу с начала 2017 года. Он отметил, что сегодня стоит задача не только восстановить промышленный потенциал ДНР, но и начать развивать новые отрасли, в том числе и в пищевой промышленности.

Испанский суд арестовал бывших членов правительства Каталонии

Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса. Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Ее признавали самой влиятельной женщиной мира также в 2015 и 2016 годах. На втором месте – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Третье место в списке – у супруги миллиардера Билла Гейтса Мелинды Гейтс.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября.