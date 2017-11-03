Со скандалом вас: посла Украины в Сербии предлагают выгнать из страны

Антон Почемухин, для РИА Новости Украина

Киев вляпался в очередной международный скандал. Министерство иностранных дел Сербии выступило с резким заявлением в адрес посла Украины в этой стране Александра Александровича. Поводом стало интервью балканским СМИ, в котором украинский дипломат заявил о подчиненности Белграда Москве, о том, что РФ использует Сербию для дестабилизации ситуации Западных Балкан и Европы.

Александрович также высказался об участии сербских граждан в конфликте на востоке Украины. По его мнению, Сербия никак на это не реагирует, хотя Киев неоднократно информировал Белград о проблеме.

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Реакция на скандальные заявления посла была достаточно резкой. Государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев заявил, что "Сербия ведет сбалансированную, корректную и последовательную внешнюю политику", однако некоторые послы "крайне недипломатично относятся к стране, оказавшей им гостеприимство".

В частности, это посол Украины Александрович, вся активность которого, по словам Тончева, "сводится к напрасным попыткам нарушить отношения между Республикой Сербия и Российской Федерацией".

Тончев также назвал безосновательными и совсем неподтвержденными утверждения украинского дипломата про "сербский фактор дестабилизации Македонии, создание напряженности в отношениях с Хорватией, причастности сербских экстремистов к попытке государственного переворота в Черногории…".

"К счастью, интервью не было длиннее, поскольку Сербия, вероятно, была бы обвинена в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой", — отметил Тончев.

Госсекретарь МИД Сербии сообщил, что ранее украинскому дипломату не раз давали советы заняться чем-либо более полезным… Но тщетно.

"Учитывая, что неоднократные замечания, сделанные МИД Сербии с советами послу направить свою энергию на обязанности, указанные в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, я бы хотел обратиться к МИДу и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость подобного поведения. Иначе мы будем вынуждены применить обычные в таких случаях меры", — отметил Тончев.

Скандал на этом не закончился. Лидер Сербской радикальной партии, бывший вице-премьер сербского правительства Воислав Шешель на заседании парламента предложил объявить Александра Александровича персоной нон грата за оскорбление сербского народа (об этом сообщило местное издание Danas). По словам политика, "следует просто быстро выгнать его (посла Украины — Ред.) с территории Сербии".

Александр Александрович был назначен послом Украины в Сербии в июне 2015 года. Как сообщали украинские СМИ, Александрович — дипломат с большим стажем, в МИД Украины он работает с 1995 года. Работал в посольствах Украины в Бельгии и США, в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко уволил Олега Гаваши с должности чрезвычайного и уполномоченного посла Украины в Словацкой Республике из-за скандала с контрабандой сигарет.