"Замороженные" послы отмороженного МИДа

Павел Рудяков, эксперт

Скандал, спровоцированный непрофессиональным и неадекватным поведением посла Украины в Сербии Александра АлександрОвича, допустившим высказывания и оценки, прозвучавшими как оскорбление для страны пребывания, мог бы и должен был бы быть оперативно сведен на нет. Во всяком случае, сербская сторона со всей очевидностью показала, что она к такому развитию событий готова, и что закусывать по примеру Варшавы и Будапешта удила, стремясь использовать удачно подвернувшийся повод для начала фронтального наступления на Киев, в Белграде не собираются.

Реагируя на словесные провокации со стороны украинского дипломата, государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев занял крайне жесткую позицию. Ожидать чего-либо другого было трудно: уж слишком много позволил себе Александрович, к тому же, в весьма неподходящий для этого момент. Вылив на незадачливого посла ушат холодной воды, госсекретарь, тем не менее, не перешел границ протокола и дипломатической корректности. Итоговая часть "выволочки" от сербского чиновника несла в себе изрядный заряд позитива и конструктива. Посла предупредили о возможных последствиях его поведения, но эти последствия были сформулированы таким образом, что они касались лично дипломата, не отражаясь, насколько это возможно при подобных обстоятельствах, на отношении официального Белграда к Украине как к дружественной державе и на двусторонних сербско-украинских отношениях.

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В то время как по Белграду поползли слухи о том, что украинского посла объявят персоной нон грата и вышлют из страны в течение 24 часов, которые принялись подпитывать и распространять некоторые СМИ, в МИД Сербии сразу же обозначили меру пресечения нежелательной активности посланца Киева. Она – мера – исходила именно из трактовки Украины как дружественной страны. Если Александрович не одумается и не остановится, он будет "заморожен", объяснили представители сербской стороны. Иначе говоря, будет лишен возможности контактов с госчиновниками даже самого низкого уровня (на уровень высокий его и так давно не пускают). В такую ситуацию попал посол Албании в Сербии Илир Бочки. Понятно, что "замороженный" посол исполнять свои обязанности не может. Оказавшись в подобном положении, он превращается в обычного туриста. С той лишь разницей, что тому, кто за него платит, турист обходится гораздо дешевле.

Когда из Киева пришло известие о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызывает посла Александровича для консультаций, в Белграде успокоились, решив, что слова Тончева возымели действие. Не тут-то было! Посол, действительно, прибыл в Киев, его встреча с министром, действительно, состоялась. Только, вот, содержание консультаций и их конечный результат оказались прямо противоположными тем, на которые рассчитывали в МИД Сербии. "Ключевое внимание консультаций было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, – сообщили в пресс-службе нашего МИД, – и необходимости выполнения Сербией ее международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом".

В переводе с дипломатического языка на обычный эти слова означают, что министр Климкин полностью одобрил действия посла Александровича, воспринятые сербской стороной как недопустимые. Поддержал его и даже благословил на продолжение той деятельности, которой тот занимался. "Министр и посол согласовали план дальнейших действий (!!!) на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе касательно взаимодействия с европейскими друзьями и партнерами". No comments! Оставим в стороне вопрос о том, что у Украины на сегодняшний день почти не осталось в Европе "друзей и партнеров" (во многом, кстати говоря, усилиями вятровичей и александровичей). Обратим внимание на тот факт, что министр не одернул зарвавшегося посла, а наметил для него и для себя план дальнейших действий! Каких именно действий? Как раз тех, в которые госсекретарь сербского МИДа Тончев ткнул носом посла Украины, предупредив, чтобы тот подобными вещами не занимался во избежание еще более громкого дипломатического скандала с серьезными последствиями. Климкин же в ответ на это приказал Александровичу: "Фас!".

Вот, уж, действительно, если Господь Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума.