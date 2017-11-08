Дипскандал Украины и Сербии: МИД решил, как действовать

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Украинский МИД не будет отзывать посла Украины в Сербии Александра Александровича в связи с дипломатическим скандалом, поскольку поддерживает позицию своего посла. Об этом сообщается в статье на сайте "Европейской правды".

По данным источников, Александровича не будут наказывать за его действия.

Кроме того, в Киеве он получил полную поддержку своей позиции — и официально, и в закрытых дискуссиях.

Ранее СМИ сообщили о том, что МИД Сербии якобы пригрозил высылкой послу Украины, однако, данное обстоятельство отсутствует в тексте заявления, опубликованного ведомством.