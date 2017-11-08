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    Политика

    Дипскандал Украины и Сербии: МИД решил, как действовать

    (обновлено: )61513
    Посла Украины в Сербии Александра Александровича не будут отзывать. Кроме того, в Киеве он получил полную поддержку своей позиции - и официально, и в закрытых дискуссиях.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Украинский МИД не будет отзывать посла Украины в Сербии Александра Александровича в связи с дипломатическим скандалом, поскольку поддерживает позицию своего посла. Об этом сообщается в статье на сайте "Европейской правды".

    По данным источников, Александровича не будут наказывать за его действия.

    Кроме того, в Киеве он получил полную поддержку своей позиции — и официально, и в закрытых дискуссиях.

    Ранее СМИ сообщили о том, что МИД Сербии якобы пригрозил высылкой послу Украины, однако, данное обстоятельство отсутствует в тексте заявления, опубликованного ведомством.

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