Обвинения Украины в адрес Сербии безосновательны - глава МИД

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Обвинения Украины в адрес Сербии не имеют под собой оснований, сообщил в пятницу первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич.

По его словам, украинский посол вернется в Белград 12 ноября, дата возвращения сербского посла в Киев пока не определена.

Дачич вызвал в Белград посла в Украине Раде Булатовича для консультаций в связи с "актуальными вопросами взаимодействия с данным государством" и указал на "участие украинских наемников" в преступлениях хорватских сил против сербов в 1990-х годах.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин вызвал в Киев посла в Сербии Александра Александровича, и как сообщается, обсудил с ним вопрос участия "сербских наемников" в конфликте в Донбассе.

"Обвинения Украины в адрес Сербии не имеют под собой оснований, и надеюсь, что каждый будет обращать внимание на слова, которые произносит. Сербия не испугалась и намного более серьезных угроз и обвинений, чем те, которые мог бы высказать украинский посол", — цитирует агентство Танюг Дачича.

Он также уточнил, что Александрович возвращается в Белград 12 ноября, после чего будет рассмотрено возвращение сербского посла в Киев. По словам главы МИД Сербии, его страна хочет поддерживать с Украиной хорошие отношения, "в которых произошли определенные помехи".