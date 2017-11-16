Новый президент Киргизии отправил брата послом в Украину

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости Украина. Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Жусупбека Шарипова, старшего брата избранного президента страны Сооронбая Жэннбекова, чрезвычайным и полномочным послом республики в Украине.

Выборы президента Киргизии прошли 15 октября. ЦИК Киргизии официально объявил победителем экс-премьера Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК). Жээнбеков набрал свыше 54% голосов избирателей. Инаугурация намечена на 24 ноября.

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому Шарипов Жусупбек Шарипович назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызской Республики в Украине. Шарипов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла в государстве Кувейт, королевстве Марокко, Иорданском Хашимитском Королевстве и королевстве Бахрейн по совместительству с резиденцией в городе Эль-Кувейт", — сообщает пресс-служба.

Шарипов (ему 62 года) окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель" и Саратовскую высшую партийную школу. Он является старшим братом избранного президента Сооронбая Жээнбекова.

После отставки посла Борубека Аширова в прошлом году киргизское диппредставительство в Киеве возглавлял временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Украине, советник-посланник Батыркан Сыргабаев.