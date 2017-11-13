Евросоюз пока не может предложить членство ни одной стране – посол ЕС

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Странам-участницам программы "Восточное партнерство" необходимо понимать, что Евросоюз не имеет возможности предложить членство ни одной стране в ближайшее время, считает глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

"Сейчас ЕС не имеет возможности предложить перспективу ни одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас – нет", — цитирует в понедельник Мингарелли интернет-издание "Европейская правда".

По его мнению, на данный момент партнерам ЕС, включая Украину, необходимо продолжать выполнять соглашение об ассоциации.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

Ранее посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что вопрос о статусе Украины как кандидата в члены Европейского союза сейчас не стоит; лучшее, что ЕС может предложить Киеву — присоединиться к общему рынку стран Евросоюза при выполнении ряда условий.