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    ЦИК Киргизии предварительно назвал победителя президентских выборов

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    Согласно данным сайта ЦИК, кандидат от правящей партии Киргизии, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал около 55% голосов, что позволяет ему победить в первом туре.
    Экс-премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков
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    КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Кандидат от правящей партии Киргизии, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах, заявила РИА Новости глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова после обработки 97% бюллетеней.

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    В воскресенье в Киргизии состоялись президентские выборы. Избирательные участки были открыты в стране и за рубежом с 08.00 по местному времени (05.00 по Киеву) до 20.00 (17.00 по Киеву). Явка избирателей составила почти 56%.

    "Уже обработаны данные с 97% участков. Получается победа", — сказала она, отвечая на вопрос агентства о возможной победе Жээнбекова в выборах.

    Согласно данным сайта ЦИК, кандидат набрал около 55% голосов, что позволяет ему победить в первом туре.

    Ближайший соперник Жээнбекова, кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов набрал примерно 33% голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

    По данным ЦИК, в итоговом списке избирателей три миллиона 25 тысяч 770 человек.

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