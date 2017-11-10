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    Сотрудника российского посольства обокрали в Киеве - СМИ

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    По информации источника, дипломат стригся в элитном салоне красоты, который расположен неподалеку от посольства. Однако когда он должен был оплатить услуги, то заметил, что его кошелек пропал.
    Ночное патрулирование Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В четверг, 9 ноября, в Соломенском районе столицы ограбили второго секретаря посольства России в Украине, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники.

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    По данным источника, дипломат стригся в элитном салоне красоты, который расположен неподалеку от посольства. Однако когда он должен был оплатить услуги, то заметил, что его кошелек пропал.

    Кроме денег у дипломата украли и документы. Инцидент расследует Соломенское управление полиции Киева.

    Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали автомобиль известного украинского исполнителя Александра Пономарева, который приехал в Мелитополь Запорожской области с концертом в рамках всеукраинского тура. Из автомобиля пропали рабочие компьютеры, костюмы и документы на авто.

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