В России произошло крупное ДТП: 15 погибших, включая ребенка

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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и грузовым автомобилем в Килемарском районе Марий-Эл увеличилось до 14, среди погибших ребенок, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. В то же время в МВД по республике уточнили, что число погибших в крупном ДТП в Марий Эл возросло до 15 человек.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 16.30 по Киеву примерно на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". Ранее источник РИА Новости в экстренных службах республики сообщал, что число погибших увеличилось до 12 человек, еще 6 человек пострадали.

"В ДТП пострадали 19 человек, из них 14 погибли, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницах остаются пять человек, среди которых трое детей.

ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | Перейти в фотобанк В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

В пресс-службе главы республики подтвердили РИА Новости, что "по последним данным, в ДТП погибли 14 человек".

"Число жертв ДТП микроавтобуса и лесовоза возросло до 15 человек", — говорится в сообщении МВД.

Предварительной причиной крупной аварии в Марий Эл, в которой погибли люди, стал выезд маршрутки на встречную полосу для совершения обгона, сообщил в четверг глава региона Александр Евстифеев.

"Дорога в данном месте находится в хорошем состоянии, прямое направление. Водитель пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу движения, начал завершать обгон, не успел это сделать и врезался в лесовоз, который вез чуть менее 40 кубов леса. Удар был мощнейшим, от этого удара "Мерседес" выбросило с дороги", — сообщил Евстифеев в эфире канала "Россия 24" с места трагедии.

Он отметил, что в момент аварии шел сильный снегопад. "Удивительно, что в таких погодных условиях водитель, который осуществлял перевозку пассажиров, принял для себя непозволительное решение – пошел на обгон", — сказал Евстифеев, добавив, что сам водитель погиб.

По его данным, из микроавтобуса спасатели извлекли уже более 10 человек.

Глава региона также сообщил, что "это маршрутный автобус, он законный участник движения, деятельность его лицензирована". На микроавтобусе была установлена шипованная резина.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.