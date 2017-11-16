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    Общество

    ДТП в Харькове. Суд принял резонансное решение по апелляции Дронова

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    Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области (159)

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    Согласно решению суда Харьковской области, апелляционная жалоба адвоката Геннадия Дронова остается без изменений. Адвокат будет обращаться в Европейский суд по правам человека.
    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел жалобу адвоката участника ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова на определение Киевского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.

    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео
    ДТП в Харькове: второй подозреваемый называет себя потерпевшим

    Принято решение оставить апелляционную жалобу адвоката Дронова без удовлетворения.

    Защита просила суд изменить Дронову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в ночное время с ношением электронного браслета. Адвокат Дронова Сергей Перепелица настаивал, что его подзащитному нужно лечение, которое невозможно получить в условиях изолятора, сообщает Медиапорт. 

    Сам Дронов во время заседания плакал, обвинил родственников подозреваемой Зайцевой в давлении на следствие. 

    Решение суда не подлежит обжалованию. Адвокат Дронова заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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