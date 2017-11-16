ДТП в Харькове. Суд принял резонансное решение по апелляции Дронова

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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел жалобу адвоката участника ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова на определение Киевского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Принято решение оставить апелляционную жалобу адвоката Дронова без удовлетворения.

Защита просила суд изменить Дронову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в ночное время с ношением электронного браслета. Адвокат Дронова Сергей Перепелица настаивал, что его подзащитному нужно лечение, которое невозможно получить в условиях изолятора, сообщает Медиапорт.

Сам Дронов во время заседания плакал, обвинил родственников подозреваемой Зайцевой в давлении на следствие.

Решение суда не подлежит обжалованию. Адвокат Дронова заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

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