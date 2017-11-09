ДТП в Харькове: второй подозреваемый называет себя потерпевшим

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Защита второго подозреваемого в смертельном ДТП в центре Харькова требовала отвода следственного судьи. Но им было отказано.

К слову, в среду, 8 ноября, суд начал рассмотрение ходатайства об избрании Геннадию Дронову, второму участнику аварии, меры пресечения. По последним данным, прокурор требует ареста без права внесения залога.

Какая ситуация на суде и что говорят сами харьковчане в связи с расследованием этой трагедии, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил главный редактор сайта Newsroom Павел Федосенко из Харькова.

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Как проходило заседание?

– В судебном заседании за последние пять часов объявляли перерыв, по-моему, раза четыре. Собственно, сегодня весь день так и происходит.

Сам Дронов делал какие-то заявления? Брал слово?

– Да, судья дала ему слово, но ничего нового он не сказал из того, что не было сказано до этого из общения с журналистами. Он сказал, что не признает себя виновным по предъявленному подозрению, потому что пересекал перекресток на зеленый свет.

Также он заверил, что не собирается скрываться от следствия или давить на свидетелей. Почему он это сказал? Потому что требование взять его под стражу без права внесения залога прокурор мотивировал как раз тем, что Дронов якобы может давить на свидетелей и имеет финансовые возможности для того, чтобы скрыться при желании.

УНИАН Суд по делу второго подозреваемого в ДТП в Харькове

Какая последняя информация по Зайцевой?

– Последний раз она появлялась, скажем так, в публичном пространстве во время воспроизведения второго на месте аварии. Привезли в автозаке, она была в наручниках, во время проведения ей освободили одну руку, вторая оставалась закованной в наручники. Ранее, 20 октября, то есть через два дня после того, как произошло ДТП, ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Соответственно, с 20 октября и минимум ближайшие два месяца она будет находится в СИЗО.

Как Дронов сейчас выглядит? Были ли жалобы на здоровье? Были попытки из-за здоровья повлиять на ход дела?

– В зале суда он находится в воротнике, это такая штука, которая надевается на шею в случае травм. Я так понимаю, что его защитник будет настаивать на том, что он получил определенные травмы, потому что с 20 октября и до вчера, насколько я понимаю, он находился в больнице, сначала в больнице скорой неотложной помощи неделю и потом в частной клинике.

Также его адвокат раньше заявлял ходатайство о том, чтобы признать его потерпевшим, не свидетелем, а именно потерпевшим, однако следователь ходатайство отклонил, а вскоре после этого он вообще стал из свидетеля подозреваемым.

Напомним, ранее юрист Евгений Пронин в эфире Голоса Столицы спрогнозировал, что второго подозреваемого в резонансном ДТП — водителя Volkswagen Touareg — ждет та же судьба, что и Елену Зайцеву.