В Харькове пришла в сознание беременная женщина, пострадавшая в страшном ДТП

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове пришла в сознание беременная женщина, которая пострадала в ДТП на улице Сумской 18 октября, сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на и.о. начальника Управления здравоохранения ОГА Галину Сироштан.

По ее словам, пациентку вывели из искусственного сна и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения областной клинической больницы.

"В больницах сейчас остаются трое пострадавшие в ДТП. Одну из двух пациенток "скорой" выписали — она продолжит лечиться амбулаторно. В областной клинической больнице проходят лечение две пациентки. Состояние беременной женщины улучшилось, она уже в сознании, дышит самостоятельно и пытается садиться. Ее перевели из реанимационного отделения в гинекологию. Ребенок тоже развивается нормально", — отметила Сироштан.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.