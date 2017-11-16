наверх
16.11.201719:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    ДТП в Харькове: второй подозреваемый объявил голодовку

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (130)

    (обновлено: )13910
    Геннадий Дронов заявил, что не будет есть и пить, пока не будет принято справедливое решение. И добавил, что семья Зайцевой пытается сфальсифицировать материалы дела.
    Геннадий Дронов выступает в суде в режиме видеоконференции
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Геннадий Дронов, второй участник резонансного ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, объявил голодовку. Об этом Дронов заявил во время своей речи в Апелляционном суде Харьковской области, который рассматривает жалобу на решение держать его под стражей, сообщает Depo.Харьков.

    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео
    ДТП в Харькове: второй подозреваемый называет себя потерпевшим

    Дронов заявил, что семья Зайцевой пытается сфальсифицировать материалы дела, чтобы снять вину или смягчить наказание и переложить вину на него.

    "Я не буду ничего есть и пить, пока не будет принято справедливое решение. В случае летального исхода, пусть еще одна смерть будет на совести Зайцевой", — заявил Дронов.

    Он добавил, что его состояние в СИЗО значительно ухудшилось.

    Читайте также: ДТП в Харькове. "Козла отпущения" уже нашли, но пока не все ясно

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Газманов, Валерия, Кобзон
      Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
      Настольная игра Галичина 1918
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
      Карта распространения кори. Инфографика
      Вспышка кори в Украине: сотни заболевших