ДТП в Харькове: второй подозреваемый объявил голодовку

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Геннадий Дронов, второй участник резонансного ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, объявил голодовку. Об этом Дронов заявил во время своей речи в Апелляционном суде Харьковской области, который рассматривает жалобу на решение держать его под стражей, сообщает Depo.Харьков.

Дронов заявил, что семья Зайцевой пытается сфальсифицировать материалы дела, чтобы снять вину или смягчить наказание и переложить вину на него.

"Я не буду ничего есть и пить, пока не будет принято справедливое решение. В случае летального исхода, пусть еще одна смерть будет на совести Зайцевой", — заявил Дронов.

Он добавил, что его состояние в СИЗО значительно ухудшилось.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.