Появилось видео масштабного ДТП в центре Киева

Запись с дорожных камер обнародовал портал Videoprobki.

"Водитель автомобиля Mitsubishi решил перестроиться со второго ряда в крайний левый. Следующий попутным курсом водитель автомобиля Sкoda не успел среагировать на неожиданный манёвр в свою полосу и произошло столкновение. От удара Mitsubishi потерял управление и вылетел на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi Lancer и Nissan. В результате аварии пострадали два человека, среди них беременная женщина, которой пришлось выбираться из автомобиля через пассажирскую дверь", — сообщает подробности портал.

На месте аварии работали четыре машины скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Пострадавших госпитализировали. Из-за ДТП образовалась многочасовая пробка во всех направлениях.

Напомним, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина.

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