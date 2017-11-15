Жена погибшего в ДТП с сотрудником МВД сделала заявление

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Люди со связями и деньгами, виновные в смертельных авариях, часто остаются безнаказанными, однако "замять" дело о ДТП с заместителем начальника сервисного центра МВД Владимиром Найдой не удастся, заявила Надежда Маковская, супруга погибшего 13 ноября в аварии Николая Маковского, пишет "Обозреватель".

В данный момент женщина готовится к похоронам мужа. Она рассказала, что в тот роковой день супруг вместе с ее троюродным братом ехал с работы на дачу. Вскоре ей позвонили и сообщили, что Николай погиб в аварии.

@KyivOperativ Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД

С момента ДТП ни сам виновник происшествия, ни кто-то из его родственников или высокопоставленных чиновников МВД с Надеждой не связывался.

"С нами общался только следователь. Он сказал, что это дело они не оставят и должны навести порядок. Это его слова", — сообщила жена погибшего.

Женщина заверила, что не позволит замять дело с аварией.

"Я буду добиваться правды. Если все замнется, то возьму плакат и сяду перед министерством (МВД – Ред.): либо в итоге умру, либо добьюсь правды. Ведь сколько было случаев, когда виновных отпускают. Их даже штрафы не берут. Ну почему люди, у которых много денег, остаются безнаказанными? Тут должна вся страна кричать! Сколько можно?", — добавила женщина.

Напомним, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. Как позже выяснилось, за рулем внедорожника Mazda находился сотрудник сервисного центра №8043 в Киеве (ранее МРЭО №3) Владимир Найда. По данным очевидцев, чиновник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения.