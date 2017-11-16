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    Аналитика и комментарии

    Как Геращенко ушел, но остался. Обсуждение в соцсетях

    (обновлено: )16910
    Нардеп Антон Геращенко больше не "рупор" МВД. Народный избранник заявил, что отныне не является советником Арсена Авакова. Как отреагировали на столь неожиданное откровение простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Антон Геращенко
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Неладное творится с легендарным тандемом Геращенко-Аваков: в среду, 15 ноября, нардеп Антон Геращенко сложил с себя полномочия советника главы МВД. Об этом он объявил сам на заседании антикоррупционного комитета Рады в ответ на замечание депутата Сергея Лещенко. Геращенко является советником главы МВД, подметил Лещенко, а потому его комментарии относительно деятельности НАБУ, которое ведет дело о рюкзаках сына Авакова, можно расценивать, как конфликт интересов. 

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    Чуть позже все тот же Лещенко обратил внимание и на то, что Геращенко как внештатный советник министра вовсе нигде не фигурирует. "Будучи депутатом, он не может быть штатным советником, а внештатным он не является. Думаю, что он или просто присвоил себе этот статус, или пытался себя так позиционировать, не будучи им по сути и таким образом выступая от имени МВД", – заявил Лещенко в эфире одного из украинских телеканалов.

    В украинском сегменте соцсетей столь неожиданный поворот событий вызвал немало комментариев:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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