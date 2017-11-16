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    Бондаренко: "уход" Геращенко от Авакова совершен по имиджевым причинам

    (обновлено: )35421
    По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, несмотря на заявление Антона Геращенко о том, что он больше не является советником главы МВД, его сотрудничество с Арсеном Аваковым продолжается.
    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Во дружной семье представителей "Народного фронта" наметился первый серьезный раскол. В среду народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что больше не работает на должности советника главы Министерства внутренних дел.

    Свое заявление Геращенко сделал во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады. Таким образом нардеп отреагировал на замечание депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко, который заявил, что комментарии Антона Геращенко о деятельности Национального антикоррупционного бюро можно трактовать как "проявление конфликта интересов".

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    Вместе с тем, политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что несмотря на громкое заявление Антона Геращенко, сотрудничество депутата с главой МВД продолжается.

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    "Какими бы не были заявления Антона Геращенко, я все же не думаю, что он ушел от Арсена Авакова. Вероятнее всего, речь идет о какой-то оптимизации личной деятельности уже бывшего советника министра внутренних дел. Мне кажется, что говорить о каком-то разрыве в отношениях между Аваковым и Геращенко все же не стоит. Не стал бы исключать того, что глава МВД дистанцируется от своего советника по сугубо имиджевым причинам. Вполне возможно, что Геращенко видит для себя какие-то новые задачи. Допускаю, что это дистанцирование может оказаться сугубо техническим моментом", — отметил эксперт.

    По мнению Бондаренко, глава МВД не будет спешить с поиском замены для Антона Геращенко.

    "Не думаю, что на замену Геращенко придет какая-то новая "говорящая голова". У Авакова пока и так хватает таких персонажей. Чего стоит один только Илья Кива, который за словом в карман не полезет", — резюмировал политолог.

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