Антон Геращенко, портрет: от фейсбучного советника до "Миротворца"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Один из основных спикеров МВД эпохи "реформирования" Антон Геращенко решил сложить с себя полномочия верного советника министра внутренних дел Арсена Авакова.

О своем кадровом решении Геращенко заявил в ответ на замечание нардепа Сергея Лещенко (БПП), который подметил, что народный избранник является советником министра внутренних дел. А значит в том, что он комментирует деятельность НАБУ, которое ведет дело о рюкзаках сына Авакова, наблюдается конфликт интересов. В то же время он не ответил на вопрос Лещенко, остается ли он членом коллегии МВД или больше никак это ведомство не представляет.

Напомним, что рупор Авакова, регулярно публикующий в Facebook данные о "российском следе" практически во всех громких преступлениях, неоднократно был фигурантом различных скандалов – от покупки дорогих квартир и автомобилей до бизнеса на отводе земли.

Подробнее – в обзоре РИА Новости Украина.

Недешевая свадьба

В 2014 году Геращенко пышно отгулял свадьбу за 30 тысяч долларов, однако известной телеведущей Кате Осадчей заявил о скромном гулянии. "У нас очень скромная жизнь, а что до свадьбы – мы очень скромно празднуем", — сообщал тогда нардеп.

Вместе с тем, как выяснили журналисты, свадьбу отпраздновали в "Замке Радомысль" (г. Радомышль, Житомирская область). Приглашенных было около 100 человек, и праздновали, по традиции, два дня. Сам Геращенко хвастался, что потратил на все около $30 тыс. И было все это, как оказалось, 19 декабря 2014 года – в разгар боевых действий в Донбассе.

Фото из открытых источников Замок-музей Радомысль

Примечательным было также то, что в декларации о доходах Геращенко и его супруга за 2014 год в сумме показали 214 тысяч, что никак не дотягивает до 30 тыс долларов, потраченных на свадьбу.

Квартирный вопрос

В середине ноября минувшего года Геращенко стал отцом и въехал с семьей в новую квартиру в элитной новостройке на Печерске, где средняя цена квадратного метра составляет $3200. А "трешка" площадью 136 "квадратов" стоит порядка $270 тысяч.

Согласно е-декларации нардепа, данная квартира обошлась чете Геращенко всего в 325 821 грн (около $15 тыс на тот момент), в то время как в таком районе хрущевка площадью в 40 кв. м. обойдется и того дороже – не дешевле 20 тысячи долларов. Эта же сумма значится в качестве "подарка в неденежной форме" от мамы – Эрны Анатольевны Геращенко.

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Журналисты также обнародовали информацию о том, что еще одну трехкомнатную квартиру Геращенко купил еще в 2003 году, однако в декларациях ее не указывал. Также в пользовании супруги нардепа Олеси находится киевская квартира площадью почти 43 кв. м., а дата приобретения права совпадает с датой свадьбы – 19.12.2014.

"Миротворец"

Геращенко связывают и со скандальным сайтом "Миротворец", который уже несколько лет публикует опальные списки журналистов, деятелей искусства и культуры, политиков и просто "неугодных". В списки "Миротворца", который навешивает на людей ярлыки без суда и следствия, попали данные и иностранных журналистов, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них начали поступать угрозы.

В 2017 году "сливной бачок" перешел в зону американского интернета — IP-адрес сайта находится в штате Аризона (США). К слову, "Миротворец" известен и своими едкими комментариями, отличившись летом злорадствованием по поводу смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

Впрочем Геращенко за известное совместное фото с бывшими "беркутовцами", которые обвиняются в том, что расстреливали из дробовиков протестующих на Евромайдане, на "Миротворец", естественно, сам не попал.

Фото из открытых источников Геращенко с бывшими "беркутовцами"

Однако в последнее время и со скандальным сайтом оказалось не все так гладко. Не так давно, как написал на свой странице в соцсети политический аналитик Дмитрий Корнейчук, в ведомстве был скандал между Геращенко и Аваковым.

"Аваков выяснил, что Геращенко со своим подельником-политтехнологом украли 90% денег, выделенных на сайт "Миротворец", Институт будущего, а также на все пиар-кампании, проплаченные Аваковым с 2014-го года. Геращенко умудрился продавать шефу даже в 10 раз дороже размещение его собственных блогов на "Украинской правде", — писал Корнейчук.

По материалам открытых источников интернет