Суд арестовал сотрудника МВД, устроившего смертельное ДТП в Киеве

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд города Киева арестовал на два месяца сотрудника сервисного центра МВД Владимира Найду, который совершил смертельное ДТП в Киеве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Она отметила, что суд удовлетворил ходатайство обвинения и взял под стражу Найду сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога, передает УНИАН.

Напомним, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. Как позже выяснилось, за рулем внедорожника Mazda находился сотрудник сервисного центра №8043 в Киеве (ранее МРЭО №3) Владимир Найда. По данным очевидцев, чиновник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения.