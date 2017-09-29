Выпустили 20 пуль. Появились подробности расстрела депутата в Черкассах

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. По предварительной информации, в Черкассах преступники совершили более 20 выстрелов из автомата Калашникова в сторону депутата местного городского совета Михаила Бинусова. Об этом сообщает в пятницу утром пресс-служба политсилы "УКРОП", чью ячейку погибший возглавлял в городе.

"В четверг, 28 сентября, между 22-мя и 23-мя часами в Черкассах возле гаражей в районе Луначарского неизвестные совершили нападение на… Михаила Бинусова. В результате нападения депутат погиб на месте. По предварительной информации, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата Калашникова", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Бинусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета в сентябре этого года.

"Своими главными задачами он сразу определил борьбу с коррупцией и перекрытия всех незаконных денежных потоков. "УКРОП" связывает это дерзкое преступление именно с бескомпромиссной позицией Михаила Марковича", — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Черкассах расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. По данным местных СМИ, нападение произошло поздним вечером в четверг, 28 сентября, возле городского кладбища №2.

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