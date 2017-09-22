Детали шокирующего убийства на Тернопольщине. Цена жизни - 3000 гривен

РИА Новости Украина

Недавно суд вынес приговор убийце 23-летней продавщицы из Теребовли . За решеткой он проведет 15 лет, правда, два года он уже отсидел, а по так называемым законом Савченко — это четыре года, пишет "Новая Тернопольская газета".

В январский день 2015 года у Татьяны отобрал жизнь Иван С. — ранее судимый уроженец села Иванков Борщевского района. Следствие и суд установили, что именно он нанес смертельные удары девушке. В тот вечер продавщица закрывала киоск с овощами в райцентре и спешила на автобус в родное село Дереневка. Именно на том же автобусе из Тернополя ехал ее парень Андрей Ямный. К сожалению, они так и не встретились… Татьяна стала жертвой нападавшего, который захотел "почистить" кассу. Так как продавщица сопротивлялась, бандит безжалостно зарезал ее…

"Перед тем мы ночевали на квартире в Тернополе, на рассвете я поехал по делам в Луцк, а Татьяна — в Теребовлю на работу, - вспоминает Андрей. — В 20-том часу я возвращался домой, Татьяна должна была подсесть в автобус в райцентре, но ее не было на остановке. Когда автобус проезжал мимо киоска, я увидел, что там горит свет. Всю дорогу звонил к ней, но она не брала трубку. Я очень забеспокоился… Позвонил своему товарищу, который дружит с владельцем магазина, а он уже сообщил ему. Каждый вечер владелец киоска приезжал к Татьяне домой и забирал выручку, он тоже из нашего села. Тогда к нему никто не вышел… Приехав домой, я быстро завел авто и направился в Теребовлю. Возле киоска уже стояли скорая и полиция, владелец киоска их вызвал, когда приехал и увидел страшную картину…"

Новая тернопольская газета Татьяна Войтович. Архивное фото

Как известно из материалов дела, за два месяца перед убийством Иван С. вышел из тюрьмы. У него большое криминальное прошлое. Рассказывают, что его привлекали к ответственности за угон автомобиля, за избиение. Перед роковым нападением на продавщицу в Теребовле он попытался нажиться, ограбив магазин в Черткове. Вечером 20 декабря 2014 года он зашел в магазин в Черткове, затолкал продавщицу в подсобное помещение. Связав ей руки манжетный резинкой, отобрал у нее двести гривен из кошелька, аккумулятор от мобильного телефона, а еще 6400 гривен выручки. Затем злоумышленник сбежал, чтобы никто из прохожих не встретил.

Следующее разбойное нападение совершил вечером 15 января 2015-го года в Теребовле. Злоумышленник, увидев, что продавщица киоска сложила товар и принялась закрывать окна, мгновенно ворвался в киоск. Пригрозил Татьяне ножом, добивался, чтобы она призналась, где лежат деньги. Девушка не растерялась, отвлекла внимание и бросилась вырывать у нападающего нож. Когда же нож оказался в ее руках, бандит сильно разозлился, начал отбирать и бить ее…

Бросил Татьяну на землю, нанес ей несколько ударов ножом в различные участки тела, в частности, в шею. Шансов выжить у девушки не было. Переступив окровавленное тело продавщицы, нападающий "почистил" кассу и скрылся. Как бы ни было больно, но цена жизни Татьяны — какие-то 3000 гривен…

Суды по делу об убийстве продавщицы продолжались более года, поскольку были объединены два нападения — в Черткове и в Теребовле. За убийство Татьяны Борщевский районный суд назначил наказание — 15 лет за решеткой и конфискация имущества. Свою вину преступник признал только частично.

Национальная полиция Украины Полиция в больнице №12 на Печерске в Киеве

"Тяжело было смотреть на изверга за решеткой в ​​суде — он забрал у меня дорогого человека… — вздыхает Андрей. — А как больно было маме Татьяны слушать оправдания нападавшего, видеть откровенное затягивание рассмотрения дела, сотни раз пережить трагедию в сердце. Я присутствовал на трех судебных слушаниях, поскольку проходил по делу как свидетель, то не имел права к показам появляться в зал суда. Когда я выступал в суде, убийца молчал, а вот к другим свидетелям кричал, вел себя агрессивно. Не знаю, вынесли ли ему справедливое решение, потому что что такое 15 лет по сравнению с потерянной жизнью?.. Лучше бы всего того не было вообще. Сколько бы убийца не сидел, Татьяну не вернуть…".

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По словам жителей Дереневки, убитая горем и истощенная судебной волокитой мать Татьяны не стала ждать приговора суда, чтобы отвлечься от всего, отправилась на некоторое время за границу на заработки. Ранее женщина работала в районном отделе агропромышленного развития. С ней выехала за границу вторая дочь, Ольга. Отец Татьяны умер больше десяти лет назад. Татьяна окончила Тернопольское профтехучилище №4 и ТНЭУ, поскольку в селе работы не нашла, устроилась продавщицей в киоске в Теребовле. К сожалению, там ее ждала смерть, которая навсегда отобрала ее у матери, сестры и любимого парня.