В Одесской области мужчина проиграл жену в карты и убил победителя

скриншот видео областной полиции

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Одесской области полиция задержала мужчину за убийство знакомого, которому он проиграл в карты свою супругу, сообщает "Украинская служба информации" со ссылкой на областное управление Нацполиции.

Как уточняется, мужчина проиграл свою супругу в карты, после чего его посадили в тюрьму на 3,8 лет. Женщина стала жить с победителем, а вернувшись, муж узнал обстоятельства измены, и убил любовника.

"Он пил, бил, издевался над ней, резал. Я просто хотел его наказать. Не думал, что его встречу, но встретил, и мы подрались. Потом я повел его к своим родителям, чтобы показать, что я наказал обидчика жены. Но по дороге опять поссорились, я хотел ему ударить в руку, а получилось по-другому", — рассказал задержанный.

По версии полиции, освободившийся из тюрьмы мужчина сначала избил любовника жены в селе Мардаровка, а затем вывез в лесополосу. Там убийца связал жертве руки за спиной и наносил удары по голове и туловищу металлическим прутом. После этого мужчина бросил избитого соперника без помощи и уехал домой.

Сообщение об избиении поступило в полицию от сестры погибшего. Личность преступника удалось быстро установить. Ему 28 лет, он родом из Ананьевского района Одесской области. Мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Погибшему было 37 лет.

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