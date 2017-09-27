В Британии муж убил супругу, а затем совершил самоубийство

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Британская медсестра, которую, по мнению полиции, убил ее собственный муж, прежде чем он совершил самоубийство, считала, что их пара "была сотворена на небесах", сообщает Daily Mail.

Тело 30-летнего графического дизайнера Джеймса Барнса было обнаружено в доме его родителей в британском Бирмингеме сразу после полуночи во вторник. Это произошло до того, как через 40 минут было обнаружено тело его жены-медсестры Эми.

Тело 32-летней женщины было обнаружено в доме пары, которая сыграла свадьбу три года назад.

Daily Mail Джеймс Барнс и Эми Барнс

Менее чем за три часа до того, как Барнс убил свою жену, он обновил фотографию своего профиля в Facebook, опубликовав один из свадебных снимков, пишет издание.

Чета Барнсов жила в современном частном доме стоимостью в 190 тысяч фунтов стерлингов, соседи описывали мужа и жену как "совершенно нормальную, дружелюбную пару".

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина, недовольная тем, как подстригли ее мужа, избила мастера-парикмахера, которая от полученных травм скончалась.