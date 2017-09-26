В морге у убитого главы "Киевоблэнерго" нашли крупную сумму денег - СМИ

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В морге в ходе осмотра тела убитого в собственном доме председателя правления "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного в одежде мужчины была обнаружена крупная сумма денег. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мужчина был в домашнем халате, а его руки — связаны поясом. В кармане халата обнаружили около 20 тысяч гривен пятисотенными купюрами.

Каким образом в халате оказались деньги и могли ли преступники их не заметить — должно разобраться следствие.

Также по информации источника, из дома Полывяного пропали золотые украшения (крестик, цепочка, обручальные кольца) и около 15 тысяч гривен.

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Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.