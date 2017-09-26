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    В морге у убитого главы "Киевоблэнерго" нашли крупную сумму денег - СМИ

    Тема:

    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (114)

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    По данным источника, мужчина был в домашнем халате, а его руки - связаны поясом. В кармане халата обнаружили около 20 тысяч гривен пятисотенными купюрами.
    Председатель правления ПАО Одессаоблэнерго Иван Полывяный, май-2013
    Думская.net

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В морге в ходе осмотра тела убитого в собственном доме председателя правления "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного в одежде мужчины была обнаружена крупная сумма денег. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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    Думская.net
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    По данным источника, мужчина был в домашнем халате, а его руки — связаны поясом. В кармане халата обнаружили около 20 тысяч гривен пятисотенными купюрами.

    Каким образом в халате оказались деньги и могли ли преступники их не заметить — должно разобраться следствие.

    Также по информации источника, из дома Полывяного пропали золотые украшения (крестик, цепочка, обручальные кольца) и около 15 тысяч гривен.

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    Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.

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