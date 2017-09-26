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    Убийства 17-ти харьковских инкассаторов совершил один человек - полиция

    (обновлено: )24701
    По словам начальника ГУ Нацполиции Харьковской области генерала Олега Беха, на сегодня имеются - "достоверные или нет" - приметы убийцы: "Его ДНК совпало по ряду преступлений, это одно и то же лицо".
    На месте нападения на инкассаторов в Черниговской области. Архивное фото
    МВД Украины

    КИЕВ, 26 сен — РИА новости Украина. Все убийства инкассаторов в Харькове, произошедшие за последние 11 лет, связаны между собой, их совершил один и тот же человек. Об этом сообщил на пресс-конференции новый начальник ГУ Нацполиции Харьковской области генерал Олег Бех, передает "Укринформ".

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    "Сегодня я уже изучил материалы этого дела. Одиннадцать лет и 17 погибших — все эти преступления связаны между собой. За это время преступник завладел четырьмя автоматами Калашникова и четырьмя пистолетами Макарова. Именно такое оружие использовалось при совершении этих преступлений", — отметил Бех.

    По его словам, на сегодня имеются — "достоверные или нет" — приметы убийцы: "Его ДНК совпало по ряду преступлений, это одно и то же лицо".

    "Следствие продолжает свою работу. Я беру это под личный контроль", — добавил Бех.

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    Напомним, 18 июля 2015 года в Харькове неизвестный напал на инкассаторов: вооруженный автоматами мужчина открыл огонь по инкассаторской машине и завладел деньгами, которые они перевозили. В результате происшествия один человек погиб на месте, двое других скончались в больнице от полученных огнестрельных ранений, четвертый инкассатор не пострадал.

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